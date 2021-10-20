الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثى صاروخًا باليستيًا تجاه جازان بالسعودية

إطلاق مليشيا الحوثي
إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جازان بالسعودية، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - وقوف المملكة مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من الحوثي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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