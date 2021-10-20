البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثى صاروخًا باليستيًا تجاه جازان بالسعودية

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جازان بالسعودية، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - وقوف المملكة مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من الحوثي.

