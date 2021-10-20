كوريا الجنوبية تستضيف منتدى لوجستيًا عسكريًا مع دول جنوب شرق آسيا

نظم الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، منتدى حول التعاون اللوجستي العسكري مع إندونيسيا وفيتنام وتايلاند ودول أخرى، في محاولة للمساعدة في دعم سياسة سول تجاه جنوب شرق آسيا.



وذكرت القوات المسلحة الكورية الجنوبية ـــ في بيان أوردته وكالة "يونهاب" ـــ أن المنتدى الذي أقيم على هامش، معرض سول الدولي للفضاء والدفاع ـــ لتعزيز الروابط مع المسؤولين من الدول الشريكة للسياسة الجنوبية الجديدة وإنشاء آلية تعاون في المجالات اللوجستية للرد على التهديدات المختلفة في الداخل والخارج.

وشارك في المنتدى ست دول شريكة في السياسة الجنوبية الجديدة التي تنتهجها كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا وجزر المالديف.