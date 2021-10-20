صورة جديدة للمتهم بسرقة هاتف مراسل أثناء بث مباشر أعلى الدائرى

حصل "الدستور" على صورة جديدة للمتهم بخطف هاتف محمول من مراسل صحفي أثناء البث المباشر وهو في قبضة ضابط المباحث.

وظهر المتهم في الصورة الحديثة بنفس وضع صورته في البث المباشر عقب سرقته الهاتف من المراسل عقب قيام بعض المشككين بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتشكيك في كونه أنه المتهم منفذ الواقعة.

كانت أجهزة الأمن قد نجحت في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية على الطريق الدائرى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة .. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.