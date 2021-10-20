بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات في الضفة

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تفاجأ بموقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه البناء الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت التقارير الإسرائيلية أن بينيت أكد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الأمني المصغر «الكابينت»، أنه تفاجأ، بعد توليه منصبه في شهر يونيو الماضي، بتركيز الإدارة الأمريكية الحالية بشكل كبير على البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاجتماع، :"فوجئت بالضغط الأمريكي في ملف البناء في الضفة الغربية، إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم"، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأعرب الوزراء الإسرائيلييون، خلال الاجتماع، عن دهشتهم من الضغوط الشديدة التي مارستها إدارة بايدن لتقليل بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية، بنيما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عن موقف بينيت من الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.