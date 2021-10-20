محافظا بورسعيد ودمياط يشهدان منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأربعاء، منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا"، والذي يأتى فى إطار جهود منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا فى توسيع قاعدة تمكين المرأة بالمحافظة ومناهضة التميز الجغرافي وبناء أكبر قاعدة بيانات للسيدات التكنوقراط فى مصر وتنطلق فعاليات المنتدى تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية العمرانية.

وأكدت دينا عبد الفتاح، المشرف العام على تنفيذ المنتدى، أن المنتدى يعمل على تكريم السيدات الأكثر تأثير بمحافظتى بورسعيد ودمياط ويساهم فى التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن المنتدى يضم ٣٥٠ قيادة نسائية فى مختلف القطاعات، موجهًا الشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته للمنتدى وتوفير الدعم اللازم.

وخلال كلمته، أعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره بالنماذج التى تم تكريمها ضمن فعاليات منتدي " الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن، موضحا أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية ، مشيرا أن دور المرأة أساسي في المجتمع عبر العصور، وفى جميع المجالات، لبناء الدولة، ودعم جميع قضايا الوطن .

قال محافظ بورسعيد إن المرأة هى النواة الأولى للأسرة المصرية التى يقع على عاتقها مسؤولية تربية الأبناء وتربية أجيال قادرة على بناء الوطن وقيادة المستقبل ، والمرأة هى التى تحافظ على الهوية المصرية، فالمرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولى وأثبتت كفاءة عالية فى كل الأدوار التى تتقلدها، مثنيًا على دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

أشار الغضبان إلى أن المرأة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يدعم المرأة لتتقلد كافة المناصب بالدولة.

وأكد المحافظ أهمية التوعية بدور المرأة فى المجتمع وتنمية الدور المجتمعى لها من خلال العديد من الندوات والمؤتمرات التى تدعم المرأة، منوها إلى أن الوقت الحالي يشهد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة، ومصر كانت من أوائل الدول التى آمنت بدور المرأة فى المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة والتي ارتكزت على اعتبار المرأة شريكًا رئيسًا في الجهود التنموية للدولة.

وفى كلمتها، أشارت محافظ دمياط لأهمية المنتدى والذى يبرز أهمية المرأة ودورها فى المجتمع ويكلل جهودها المثمرة فى مختلف القطاعات، موجه الشكر للقائمين على المنتدى .

تضمن المنتدى جلستين حيث جاءت الجلسة الأولى حول الوضع الراهن لتمكين المرأة التكنوقراط بمحافظة دمياط وتكريم المتميزات من السيدات التكنوقراط من محافظة دمياط ، كما تضمنت الجلسة الثانية الوضع الراهن لتمكين المرأة التكنوقراط بمحافظة بورسعيد وتكريم المتميزات من السيدات التكنوقراط من محافظة بورسعيد بالإضافى لتكريم شخصية العام لمحافظة بورسعيد ، حيث يهدف المنتدى لتحقيق المهنية والاحترافية للسيدات المكرمات وتحقيق نقلة نوعية للمرأة وزيادة تمثيلها فى كافة المحافل سواء المحلية او الدولية، وفى ختام المنتدى تم تبادل الدروع بين الدكتورة دينا عبد الفتاح واللواء عادل الغضبان والدكتورة منال عوض تقديرا لدعمهم للمنتدى ، كما تم تبادل العديد من الآراء و الموضوعات والتساولات تتعلق بالمرأة وخطط تمكينها فى مختلف القطاعات بالمحافظتين.