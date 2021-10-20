عقر 37 فردًا من أهالي العجمى.. شرطة الخيالة تصطاد كلب الإسكندرية المسعور

تمكنت قوة من أفراد شرطة الخيّالة، بالتعاون مع حي العجمي والطب البيطري من القضاء على كلب مسعور عقر أكثر من 37 فردًا من أهالي العجمي أمس وتسبب في رعب للأهالي بعد عقره عددا من تلاميذ المدارس وأولياء أمورهم، وأنهى القضاء على الكلب المسعور حالة الفزع التي عاشها أهالي العجمي؛ خوفًا من هجوم الكلب عليهم.

وقتلت شرطة الخيّالة الكلب المسعور، بعد أن حاصرته داخل منزل بشارع خيرالله بالعجمي وذلك بعد هجوم أخير للكلب علي أحد الأشخاص بالمنطقة ويفرهربًا بعد مطاردته الأهالي له ويدخل أحد المنازل المأهولة بالسكان ويتم حبسه داخل المنزل حتى مجئ شرطة الخيالة والطب البيطري وحي العجمي ويتمكنوا من القضاء على الكلب.

وأصيب 37 شخصًا بعد أن عقرهم كلب مسعور في أحد الشوارع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، فيما لم يجر القضاء على الكلب لهروبه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام كلب ضال مسعور بعقر عدد من الأهالي، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين قيام الأهالي بمطاردة كلب مسعور بالمنطقة المشار إليه، مما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وجار خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.