الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى الغربية

غرقً
غرقً

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالغربية، الأربعاء، في انتشال جثة طالب غرق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمنود والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق طالب أثناء الاستحمام بمياه بحر شبين بقرية محلة زياد بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لطالب يدعى «عبدالحي .ا.ج» 12 سنة، طالب، وتعرض للغرق أثناء قيامه بالاستحمام بمياه بحر شبين بقرية محلة زياد بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي، بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

قوات الإنقاذ النهري تنجح انتشال جثة طالب غرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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