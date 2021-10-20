الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد عرض «أميرة».. المخرج محمد دياب يكشف عن مسلسله الجديد

صبا مبارك
صبا مبارك

أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بتقديمه لتجربة فيلم أميرة والذي تجسد بطولته صبا مبارك، ويشارك من خلاله في أكثر من مهرجان دولي آخرهما الجونة السينمائي الدولي. 

وأضاف دياب لـ"الدستور"، أنه يستعد لتقديم مسلسل “مون نايت” وهو “فرسان القمر”، والذي يعد تجربة إخراجية كبيرة بالنسبة له، لافتا إلى أن العمل ذو ضخامة إنتاجية كبيرة وصلت إلى 160 مليون دولار، ليصبح العمل تحد جديد له. 

وقال دياب، إن العمل سيقوم بتصويره وتقديمه بشكل مختلف على حسب وجهة نظره وليس كما هو مرسوم على الورق، ليظهر طريقته الإخراجيه خلاله، على أن يتم تصويره قريبا. 

تدور أحداث المسلسل في قالب من الخيال حول العميل السابق في وكالة الاستخبارات اﻷمريكية مارك سبكتور، والذي ينقذ حياته من خطر محقق اﻹله خونسو، إله القمر لدى المصريين القدماء.

اختار محمد دياب الممثل أوسكار إسحاق للعب دور البطولة في مسلسله الجديد في شخصية فارس القمر أو مارك سبيكتور أشهر شخصيات مارفل منذ السبعينات. يعمل مارك سبيكتور فى بداية حياته كمحارب أجير، لأنه يجيد فنون القتال، وأثناء عمله فى مصر يقابل عالم آثار ويتمكنون من اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة تحتوى على تمثال لإله القمر عند الفراعنة "كونشو".

تم تقديم شخصية Moon Knight لأول مرة في Werewolf في الحلقة Night # 32، وذلك في أغسطس 1975، غالبًا ما تتم مقارنة Moon Knight مع Batman من DC Comics وهم يتشاركون في بعض أوجه التشابه، كلاهما مليونيرات يستخدمون ثروتهم لتمويل بطولاتهم الخارقة، كلاهما محققون خبراء، ولكن خارج ذلك، هناك المزيد من الأشياء التي تميزهم. فرق جديد بين Moon Knight و Batman .

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