رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة، ومحمد الفقي وكيل وزارة الثقافة نائبا عن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، معرض الكتاب السنوي الذي تحرص الجامعة على تنظيمه سنويا خدمة للباحثين وطلاب وطالبات العلم بمختلف كليات جامعة الأزهر.

وصرح رئيس الجامعة أن هذا المعرض الذي تم افتتاحه اليوم مستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم .

يأتي ذلك في إطار النشاط العلمي والثقافي للأزهر الشريف -جامعًا وجامعةً - برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر؛ ويستهدف تيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، إضافة لخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.

هذا ويشهد المعرض إقبالا كبيرا نظرا لتنوع المعروض من الكتب المختلفة في شتى المجالات العلمية، إضافة للتخفيضات الكبيرة على الكتب المعروضة من خلال مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك من 1 إلى 20 جنيه سعر الكتاب.

وخلال افتتاح المعرض قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات في المعرض، وحرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، كان في استقبال رئيس الجامعة، وقيادات وزارة الثقافة، الأستاذ

أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، ولفيف من العاملين بالمكتبة المركزية، إضافة إلى جمع كبير من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.