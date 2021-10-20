انطلاق فعاليات التدريب «حماة الصداقة - 5» بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجارى، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وبدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوى الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية

فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك



واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى يستخدمها الجانبان فى تنفيذ مختلف المهام.

فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك

يأتى التدريب "حماة الصداقة - 5" فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفى ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية فى العديد من المجالات.

فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك

فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك