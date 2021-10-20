الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

هادي الباجوري: ياسمين رئيس ضيف شرف «قمر 14»

هادي الباجوري
هادي الباجوري

كشف المخرج هادي الباجوري، تفاصيل جديدة عن  فيلمه الجديد قمر 14، مؤكدًا أنه سيعرض في أواخر شهر ديسمبر المقبل. 

وأضاف لـ«الدستور»، أن العمل من المرجح أن يعرض في نفس التوقيت في الدول العربية. وتابع: «ياسمين رئيس إحدى المشاركات في العمل بدور شرفي في الأحداث فقط». 

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي. فيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

نجوم فيلم قمر 14 وتدور قصة "قمر 14"، حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، من بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. ويشارك في الحكاية التانية، كلا من؛ أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، بينما يشارك في الحكاية الثالثة، كلا من؛ أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي. والحكاية الرابعة من بطولة؛ دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، أما الحكاية الخامسة، يشارك فيها كل من؛ خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

أحمد الفيشاوي كريم فهمي شيرين رضا وعد بيومي فؤاد أحداث هادي الباجوري إخراج المخرج هادي الباجوري موعد عرض ليلى عز العرب ياسمين رئيس مخرج أسماء أبو اليزيد الفيشاوي خالد النبوي الجدى الرسول عز العرب

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