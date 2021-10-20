الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول: قد ننظر فى تخفيف العقوبات إذا قبلت بيونج يانج عرض الحوار

تشونج إيوي-يونج
تشونج إيوي-يونج

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشونج إيوي-يونج"، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنظر في تخفيف العقوبات إذا قبلت بيونج يانج عرض الحوار.

وأضاف - في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية - أن تجربة إطلاق الصاروخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية تؤكد الحاجة إلى التواصل مع الدولة المنعزلة، قائلًا: "إنه يمكن اعتبار تخفيف العقوبات المفروضة على بيونج يانج جزءًا من الحوافز لإعادتها إلى طاولة الحوار".

وتابع "يجب أن نتخذ بعض الإجراءات لمنع كوريا الشمالية من زيادة تطوير قدراتها النووية والصاروخية، ويمكن اعتبار تخفيف العقوبات المفروضة على الشمال جزءًا من الجهود لاستئناف الحوار معه، بشرط أن يقبل الشمال عرض الحوار".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تتفق مع سول بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على الشمال قال " لقد أوضحت الولايات المتحدة باستمرار أنه يمكنها مناقشة أي قضايا على طاولة الحوار، إذا عادت كوريا الشمالية إليها".

وأعرب "جونج" عن أمله في أن يوفر مقترح الرئيس "مون" بشأن إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية الزخم المطلوب لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع بيونج يانج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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