المخرج محمد دياب: سعيد بردود الفعل على «أميرة»

أعرب المخرج والسيناريست محمد دياب، عن سعادته وفخره بكل ردود الفعل الإيجابية التي حصدها فيلمه “أميرة” والذي تم عرضه للمرة الأولى عربيا أمس في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وسط حفاوة بالغة من الفنانين والإعلاميين .

وعن تصفيق الجمهور ثلاثة مرات أثناء العرض عبر محمد دياب عن شعوره بالسعادة الحقيقية لكونه تصفيق يأتي من جمهور عربي وفي مصر فهو شئ له معنى كبير.

كان دياب حريصا على التسجيل مع جميع القنوات والمواقع المتواجدة على الريد كاربت قبل وبعد عرض الفيلم والرد على جميع تساؤلاتهم هو وبطلة فيلمه الأردنية تارا عبود.

كان الجمهور قد صفق ثلاثة مرات أثناء عرض فيلم أميرة في مشهد جمع بطلتيه تارا عبود وصبا مبارك ومشهد آخر لبطله علي سليمان ومع مشهد النهاية.

وكان العرض العربي والمصري الأول للفيلم قد تم أمس في مدينة الجونة الساحلية المصرية بحضور صناعه مخرجه محمد دياب والذي شارك شقيقيه خالد وشيرين دياب كتابة السيناريو.

أبطال الفيلم

وبطلتيه تارا عبود وصبا مبارك. والمخرج والمنتج علي العربي والفنان كريم قاسم والمخرج والمنتج مارك لطفي والإعلامية رايا ابي راشد والفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي والفنان احمد مالك والفنانة الهام شاهين والفنان علي الطيب والفنان محمد حاتم والفنانة فاطمة ناصر والفنانة أميرة درويش والسيناريست تامر حبيب والفنان شريف رمزي والفنانة سارة عبد الرحمن والفنانة زينب غريب والفنانة جالا هشام والفنانة سمية الخشاب والفنان والمخرج التونسي محمد علي النهدي. ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو والسيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي وعمرو منسي والفنانة هنا شيحة والفنانين أحمد داوود وعلا رشدي والفنانة ملك بدوي.