بناءً على نصيحة الأطباء.. الملكة البريطانية تستريح لبضعة أيام

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الأربعاء، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، قررت أن تستريح لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء.

وأوضحت التقارير الإعلامية البريطانية، أن الملكة البريطانية ألغت خططاً لزيارة آيرلندا الشمالية.

ولم يذكر «القصر» لماذا يتعين على الملكة الراحة، وقال إن إليزابيث؛ البالغة من العمر 95 عاماً، «في حالة معنوية جيدة» وتتطلع لزيارة آيرلندا الشمالية في المستقبل.

وأمضت الملكة، مساء أمس الثلاثاء، في حفل استقبال بقلعة «وندسور» لقادة أعمال من المليارديرات، مثل بيل جيتس، بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمراً للاستثمارات غير الملوثة للبيئة قبيل قمة المناخ «كوب26».

وقال «القصر»: «الملكة قبلت على مضض نصائح طبية بالراحة خلال الأيام القليلة المقبلة».

عجوز العام

وكانت قد رفضت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما بأدب شرف حصولها على لقب (عجوز العام) وهي جائزة تمنح تكريما لإنجازات الجيل الأكبر سنا، قائلة إنها "لا تعتقد أنها تستوفي المعايير ذات الصلة"، لقبولها.

ونشرت مجلة (أولدي) الثلاثاء رد الملكة على اقتراحها بأنها تقتفي أثر المتلقين السابقين للجائزة، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، والممثلة أوليفيا دي هافيلاند والفنان ديفيد هوكني.

جاء في رسالة من مساعد السكرتير الخاص للملكة، توم لينغ بيكر "تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة".