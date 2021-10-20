الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تمدد العمل بقيود كورونا حتى 21 نوفمبر المقبل

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء أنه تم تمديد قيود فيروس "كورونا" المستجد حتى 21 نوفمبر المقبل، معللة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق استقرار الأوضاع.

وأوضحت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن قيود ما وصفته البلاد بـ "مرحلة الاستقرار" فرضت في 27 سبتمبر الماضي بهدف تقليل الضغط على النظام الصحي للبلاد، وكان من المقرر أن تنتهي في 24 أكتوبر الجاري، إلا أنه تم تمديدها حتى 21 نوفمبر المقبل.

وأشارت الوزارة - في بيان إعلامي - إلى أنه تم اتخاذ القرار بسبب الضغوط المستمرة على نظام الرعاية الصحية، مضيفة أنه سيتم مراجعة الإجراءات خلال أسبوعين وتعديلها وفق الأوضاع حينها.

وتشمل القيود تقليص عدد الأفراد في التجمعات إلى فردين فقط، وتطبيق نظام العمل من المنزل بشكل أساسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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