الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.. إليك الخطوات

الرقم القومي
الرقم القومي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة، تشغل اهتمامات الكثير من المواطنيين، فإنه من النادر أن تخلو عائلة من ذوي الهمم، حيث وفرت لهم الحكومة المصرية الرعاية الكاملة في جميع المستويات.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وضعت "وزارة التضامن الاجتماعي" على شبكة الانترنت، موقعًا إلكترونيًا يستطيع من خلالها استخراج البطاقات الخدمية لذوي الهمم في جميع محافظات مصر عبر اللينك التالي: اضغط هنـــــــــــــا عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة وإتباع الإجراءات الرسمية حيث يتم إرسال البطاقة له عبر العنوان المدون في البيانات المسجلة عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير سبل الراحة لهم وتخفيف الأعباء عنهم خاصة في حالتهم المرضية والتي تجعل مناعتهم ضعيفة وتعرضهم لخطر عدوى (كوفيد-19)،  https://rdis.moss.gov.eg.

خطوات الحصول على سيارة مجهزة طبيا للمعاقين 

يستطيع آلاف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ سيارة مجهزة لحالتهم المرضية والتي تم تجهيزها لحالتهم المرضية و ملغي منها رسوم الضرائب ورسوم الجمارك لإزالة كافة عوامل العجز لدمع تلك الفئة في المجتمع بكافة طوائفه وذلك عبر السطور القادمة:-

 

استعلم الآن عن حجز سيارات المعاقين 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات بدولفينا شرم الشيخ

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ذوى الاحتياجات الخاصة أحمد عوض بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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