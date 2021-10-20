الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

متى يبدأ موسم الرياض 2021.. وأبرز الفعاليات الجديدة

موسم الرياض 2021
موسم الرياض 2021

يبحث مستخدمو محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن متى يبدأ موسم الرياض 2021.. وأبرز فعاليات الموسم الجديد مع الترويج المستمر للموسم المقرر أن يتمتع بمجموعة قوية من أهم العروض والفعاليات.

موعد موسم الرياض 2021

ينطلق مساء اليوم موسم الرياض 2021 تحت شعار "تخيل أكثر"، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 ديسمبر 2021، حيث يعد الموسم هو الأضخم منذ إقامته وستقام في الموسم الجديد الكثير من الفعاليات في المجالات المختلفة والمتنوعة تقترب من 7500 فعالية متنوعة.

وتستعد مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لانطلاق الموسم اليوم  حيث يعد أحد المهرجانات الموسمية، التي أطلقت على مستوى المملكة بداية من عام 2019.

عروض موسم الرياض 2021

وتأتي العروض المسرحية على رأس قائمة العروض هذا الموسم من خلال ما يقرب من 350 عرضا مختلفا وتلك العروض يزينها نجوم مصر ومنهم النجم محمد هنيدي والنجمة يسرا وهنا الزاهد وأيتن عامر وأكرم حسني ونيلي كريم وآسر ياسين والكثير من النجوم.

ومن أكثر المسرحيات المنتظرة في الموسم مسرحية سلام  بطولة محمد هنيدي بمشاركة أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ومن إخراج خالد جلال، ويجسد هنيدى خلال العمل دور مطرب شعبي اسمه سيد الإنسان.

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وبخلاف العروض الفنية لموسم الرياض 2021 فهناك عروض حماسية وأخرى برية ويوجد مطاعم ومقاهي وعروض سيارات وألعاب وحفلات شرفية ومباريات كرة قدم عالمية كما أنه مقرر  إقامة الحفلات في 14 منطقة مختلفة لتوزيع الحفلات خلال الموسم بشكل أوسع جغرافيا.

ويشهد الموسم الجديد إقامة  6 حفلات غنائية عالمية وعدد الفعاليات تصل إلى  7500 فعالية ومن المقرر إقامة 70 حفلة غنائية عربية وعرض المصارعة الحرة و18 مسرحية عربية بالإضافة إلى 6 مسرحيات عالمية مباراة عالمية وتحقيق 100 تجربة تفاعلية 350 عرضاً مسرحياً.

موعد موسم الرياض 2021 مواقع التواصل الاجتماعي موسم الرياض موسم الرياض 2021 العروض المسرحية

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وائل لطفي

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