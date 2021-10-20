«التموين»: 6500 منفذ لـ«جمعيتي» وفرت 20 ألف فرصة عمل

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين ومدير مشروع "جمعيتي"، عن أن إجمالي عدد منافذ مشروع "جمعيتي" حتى الآن يبلغ ٦٥٠٠ منفذ، وفرت ما يقرب من ٢٠ ألف فرصة عمل، منها ٣١٠٠ منفذ افتتحت خلال المرحلة الأولى، و١٢٠٠ منفذ بالمرحلة الثانية و٢٢٠٠ منفذ مرحلة ثالثة و٧٠ منفذا بالمرحلة الرابعة.

وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه منذ 1 مارس 2020 وحتى 31 يوليو الماضي، وصل إجمالي طلبات مشروع "جمعيتي" ٩٥٠٠ طلب، منهم ٢٥٠٠ طلب للمستفيدين من مبادرة "حياة كريمة"، وتم استيفاء ٣٠٠ طلب فقط منها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمجمع إدارة مشروع جمعيتي بالقاهرة، في إطار الميكنة والحوكمة مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين.

وأضاف كمال، أن تم الانتهاء من ميكنة جميع فروع شركات تجارة الجملة والتي تقوم بتوزيع السلع علي أفرع جمعيتي، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمي، وميكنة منظومة التموين في كافة حلقات التداول وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.