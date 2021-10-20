الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين في انهيار عقار جسر السويس لـ16 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررًا رسميًا، يُمكنهم من بناء 4 أدوار مُخالفة بـ عقار جسر السويس المنهار بالمخالفة للقانون، وتسببهم في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى 16 نوفمبر؛ لتعذر إحضار المتهمين.

جاء في أمر الإحالة في قضية انهيار عقار جسر السويس، والتي حملت رقم 11510 لسنة 2021، جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 1517 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

كما جاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق اتهمت كل من هناء حسني أحمد محمد 63 سنة مهندس معماري مخلى سبيله، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد 54 سنة، مراجع بشركة الصياغة والمنسوجات محبوس، کریم فتحي عبد الصبور محمد 54 سنة محامي مخلى سبيلة.

وارتكب المتهم الأول وهو مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، تزويرا في محرر معتبر رسميا، وهو التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية الخاص بالعقار المقام على قطعة 493 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس السلام أول، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائية ومطابقة الرسومات الهندسية، بما هو قائم على الطبيعة بالمخالفة على الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاما المتهمان الثاني والثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في المحرر المعتبر رسميًا موضوع الاتهام الأول، بأن اتفقا معه على ذلك، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المُراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهم الثالث فقد استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، فيما زوّر من أجله، بأن قدمّه إلى حي السلام أول محتجًا بما دُون به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث في استعمال المحرر المزور آنف البيان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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