في يومه العالمي.. طرق لحماية الأطفال من هشاشة العظام

يحتفل العالم اليوم 20 أكتوبر باليوم العالمي لهشاشة العظام، والذي يهدف إلى خلق الوعي حوله.

وترصد “الدستور” أسباب مرض هشاشة العظام عند الأطفال وأنواعه، بحسب موقع “webmd”، كالتالي:

أسباب هشاشة العظام عند الأطفال

عند الأطفال ، قد تُعزى الأسباب التالية إلى الأشكال المختلفة لهشاشة العظام:

- اضطرابات هشاشة العظام الثانوية (الناجمة عن حالة طبية كامنة):

- التهاب المفاصل عند الأطفال

- السكرى

- تكون العظم الناقص

- بيلة هوموسيستينية

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- بفرط نشاط جارات الدرق

- متلازمة كوشينغ

- متلازمات سوء الامتصاص

- فقدان الشهية العصبي

- مرض كلوي

- الأدوية الخاصة بهشاشة العظام وتشمل ما يلي:

- مضادات الاختلاج (للنوبات)

- الستيرويدات القشرية

- الأدوية المثبطة للمناعة

- نمط الحياة:

- الخمول المفرط أو عدم الحركة

- نقص الكالسيوم وفيتامين د

تشمل علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفال ما يلي:

- ألم في أسفل الظهر والوركين والركبتين و الكاحلين ، و قدم

- مشكلة في المشي

- كسور في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

يصعب تحديد هشاشة العظام عند الأطفال. تعد فحوصات كثافة العظام الطريقة الأكثر دقة للكشف عن انخفاض كتلة العظام في وقت مبكر ، ولكن يجب تفسيرها بعناية لإجراء تشخيص واضح عند الأطفال.

بدلاً من ذلك ، يقوم الأطباء عادةً بتشخيص الأحداث عندما تكون هناك علامات على أن الطفل لديه هيكل عظمي هش، قد يظهر هذا عندما تنكسر عظام الطفل دون أن يحدث شيء مثل السقوط السئ أو صدمة أخرى، ويكون لدى الطفل درجة منخفضة من كثافة المعادن في العظام.

علاج هشاشة العظام

- لم تتم الموافقة على أي من أدوية هشاشة العظام التي يمكن للبالغين تناولها للاستخدام في الأطفال.

- من المهم جدًا حماية عظام طفلك من الكسر. قد يحتاجون إلى استخدام عكازات أو دعامات أخرى، قد يحتاجون أيضًا إلى تجنب أنواع التمارين، مثل الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، والتي قد تسبب كسرًا، يمكن لطبيبك أن يخبرك بما هو مقبول.

- يحتاج جميع الأطفال، بمن فيهم أولئك المصابون بهشاشة العظام ، إلى أسلوب حياة يساعد في بناء عظام صحية، ويشمل هذا النظام الغذائي الغني بالكالسيوم، وفيتامين D ، و البروتينات، وكما الكثير من آمن النشاط البدني وقت ممكن، من الأفضل تجنب الكافيين، يقترح العديد من الخبراء أيضًا أن الأطفال المصابين بهشاشة العظام يخضعون لاختبارات كثافة العظام مرة كل سنتين على الأقل حتى مرحلة البلوغ.