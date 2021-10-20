بعد واقعة مدرسة «أم الأبطال».. نصائح لتجنب لمنع حوادث خطف الأطفال

نجحت معلمة بمدرسة «أم الأبطال» بالعمرانية في الجيزة، في إحباط محاولة خطف طفل بعد محاولة امرأة استدراجه لاختطافه.

وتستعرض «الدستور» عدد من النصائح التي يمكن أن تساعد على منع حوادث خطف الأطفال، كالتالي:

نصائح لتجنب حوادث الاختطاف

- درب طفلك على أن يكون على دراية بمحيطه وكيفية التعرف على التهديد، وكيفية الرد، وعندما يبلغ الأطفال سن 3، يمكنهم البدء في فهم بعض هذه المفاهيم الأساسية.

- أنصح طفلك بالإبتعاد عن أي شخص يتابعه على الأقدام أو في السيارة، ولا يجيب علي أسئلة يطرحها عليهم هؤلاء الغرباء، مع إعلام الطفل كيفية الركض والصراخ إذا حاول شخص ما إجباره على الذهاب إلى مكان ما معهم أو حاول دفعك إلى سيارة.

- درب طفلك على طلب الإذن دائمًا قبل الذهاب إلى أي مكان مع أي شخص.

- لا تترك طفلك أبدًا دون رقابة في السيارة.

- تأكد من معرفة كيفية العثور على أطفالك أو الاتصال بهم في جميع الأوقات.

- إذا كان طفلك لديه هاتف فاحفظ قائمة بجهات الاتصال في حالات الطوارئ، وتأكد من أن طفلك يعرف الأرقام الخاصة بمن يتصلون إذا لم يتمكنوا من الوصول إليك.

- تحدث إلى أطفالك عن الأحداث غير اللائقة التي تسمعها في الأخبار عن حوادث الخطف ليعرف طريقة التعامل.

- استفسر وراقب أي شخص يهتم بأطفالك بشكل غير عادي.