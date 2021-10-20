«القوى العاملة»: تعيين 1471 شابًا في قنا خلال سبتمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، 1471 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3630 شاباً، فضلا عن استخراج 1223 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 127 ألف جنيه، لـ53 عاملاً، وصرف 97 ألفاً و 144 جنيه للرعاية الصحية لـ723 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قامت بتعيين 1255 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 5216 شاباً، فضلا عن استخراج 1380 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وصرفت المديرية، منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا، بإجمالى 129 ألف جنيه، لـ55 عاملاً، وصرف 94 ألفًا و230 جنيهًا للرعاية الصحية لـ551 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بتعيين 1328 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3286 شاباً، فضلا عن استخراج 602 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وصرفت المديرية، منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالي 5 ملايين و496 ألف جنيه، لـ5402 عاملاً، وصرف 11 ألفاً و945 جنيها للرعاية الصحية لـ717 عامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و793 جنيها لـ8 عمال من المسجلين بالمديرية.