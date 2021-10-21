مواعيد عمل فروع المصرية للاتصالات 2021.. تبدأ من الثامنة صباحا

تسعى الشركة المصرية للاتصالات "we" إلى تقديم خدماتها المتنوعة "إنترنت-هاتف أرضي-محمول" للمواطنين خلال الربع الأخير من العام الجاري "أكتوبر- ديسمبر" بطرق مختلفة تيسيرا عليهم، فأتاحت جزءًا من الخدمات إلكترونيا من البيت وعبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى توفير خدمة الكول سنتر لحل مشاكل العملاء، وأيضا تفتح السنترالات أبوايها يوميا من الساعه الثامنة صباحا حتة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت بنظام الورديات.

وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات -المشغل الوطني المتكامل- على نصيب الأسد من خدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الأرضي، والتي يصل حجم مشتركيها 20 مليون مشترك بهذه الخدمات، إضافة إلى 7 ملايين عميل بالهاتف المحمول.

مواعيد فروع ومراكز الشركة المصرية للاتصالات 2021

وترصد «الدستور» في هذه السطور مواعيد العمل السنترالات خلال الربع الأخير للعام الجاري والديوان العام ومراكز خدمة العملاء وفروع الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.

ديوان عام الشركة المصرية للاتصالات

وتبدأ مواعيد العمل يوميًا من الساعه الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت، كما يتم عمل عمل وردية مسائية لبعض الإدارات من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء.

مواعيد السنترالات

السنترالات وإدارة المناطق بالمحافظات

يبدأ مواعيد العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تقوم بعض المناطق بوريدية مسائية عند الصيانة لمواقعها من الساعة الثانية عشر ظهرا إلة الساعه السادسة مساء عدا يومي الجمعة والسبت بنظام ورديات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

فروع الشركة بالمحافظات

وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراعدا الجمعة والسبت.

مراكز خدمة العملاء للجمهور

تبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا.

الجمعة تبأا من الساعة الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء.

في حين تعمل مراكز خدمة العملاء علي مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات ومن خلال الكول سنتر لتلقي شكاوى المواطنين وحلها بشكل لحظي يوميا على مدار الأسبوع.

رقم خدمة عملاء شبكة We المصرية للاتصالات

للتواصل مع خدمة العملاء المصرية للاتصالات يرجى الاتصال بالرقم التالي: 111، أو على الرقم 01555000111 التكلفة الخاصة بالخدمة 14 قرش للمكالمة.

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية عن طريق خدمة الدعم الفني عبر الموقع الرسمي من هنا، أو إرسال الإستفسار الخاص بك على : [email protected]

مواعيد منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات

-طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

-يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

-يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

-تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.