الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصانع النحاس المصرية تبدأ تطعيم العاملين بلقاح كورونا الأحد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تبدأ شركة مصانع النحاس المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تطعيم العاملين في الشركة ابتداء من الأحد القادم.

ووفقا لمنشور للشركة للعاملين فإنه سيتم إحضار فريق طبي يوم الأحد الموافق 24/10/2021 من أجل تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا المستجد.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيق خطة من أجل العمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا بين العاملين مع العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، بالإضافة إلى تطبيق قرار رئاسة الوزراء بمنع من لم يتم تطعيمه خلال الفترة القادمة من دخول الجهات الحكومية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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