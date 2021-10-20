الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أماني التونسي مؤلفة «بدون ضمان»: حكايات المسلسل حقيقية

إلا أنا بدون ضمان
إلا أنا بدون ضمان

منذ عرض القصة الرابعة من "إلا أنا" حكاية بدون ضمان، أثارت الجدل لمناقشته قضية طلاق الزوجة بعدما أصبحت غير حاضنة.

وتتحدث قصة الفيلم عن أن نرمين الفقي تعرضت للخيانة من زوجها، والذي يقوم بدوره صبري فواز مع صديقتها وقررت الأولى أن تطلب الطلاق، ليلبي زوجها رغبتها أو يخيرها أن تجلس مع أولادها، ولكنها اختارت الانفصال وطلب منها التنازل عن كل شيء وتركت المنزل لتلاقي مصيرها في الشارع.

وقالت الكاتبة أماني التونسي مؤلفة هذه الحكاية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن القصة حقيقية، فبعد عرض هذه الحلقات أرسل لها الكثير من السيدات يقولون انهم تعرضوا لمواقف مشابهه بل وأنهم تم تطليقهم ولم يحصلوا على مؤخر بعدما كبر أبنائهم.

وتابعت: "في أسر من مختلف المستويات الاجتماعية بيحصل فيها كدة يعني في سيدة حكتلي إن أبنائها سافروا برة مصر ليتعلموا بالخارج وبعدها جوزها طلقها ورماها في الشارع بدون أى شيء".

وأشارت إلى أن الفكرة جاءتها عندما حضرت مؤتمر نساء بلا مأوى وسمعت حكايات السيدات التي ظلمهم القانون ولم يمنحهم الحق بعدما كبر سنهم أن يحصلوا على أي حقوق، مضيفة: "الست بعد ما بتطلق مثلًا بعد سن الأربعين وتكون مبتشتغلش مبتعرفش حتى تلاقي فرص عمل".

وأشارت إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث عندما  يقرر الزوج أن يطلق زوجته وليس الأمر يتعلق بالخيانة فقط ولكن أسباب كثيرة، لذا حاولت التونسي أن توجه السيدات لأهمية الشغل والاستقلال المادي، وتأمل في أن يساهم المسلسل في إعادة النظر إلى القوانين الظالمة للمرأة وأن تمنحها حقها.

وتعرض  حكاية على الهامش على شاشة “DMC” في الثامنة مساءً على أن تعاد في الساعة الواحدة  صباحًا  فيما تعرض على شاشة قناة “DMC drama” في الساعة الحادية عشر مساءً. 

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.

 

 

 

أماني التونسي بدون ضمان بدون ضمان مسلسل الا انا حكاية بدون ضمان على dmc نرمين الفقي صبري الفواز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

«تاج الدين»: لم نصل ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» حتى الآن

محمد الباز: أحداث يناير كبدت الدولة خسائر كبيرة وضمت النبلاء والأوباش

«أمطار حتى السبت».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: لم نرصد وصول متحور كورونا الجديد «AY4.2» إلى مصر

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

«مسجلة خطر وشيكولاتة».. مدرسة بالجيزة تحبط محاولة اختطاف أطفال من على بابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الكويت تدعو لتفعيل الآليات الدولية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي