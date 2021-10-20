أماني التونسي مؤلفة «بدون ضمان»: حكايات المسلسل حقيقية

منذ عرض القصة الرابعة من "إلا أنا" حكاية بدون ضمان، أثارت الجدل لمناقشته قضية طلاق الزوجة بعدما أصبحت غير حاضنة.

وتتحدث قصة الفيلم عن أن نرمين الفقي تعرضت للخيانة من زوجها، والذي يقوم بدوره صبري فواز مع صديقتها وقررت الأولى أن تطلب الطلاق، ليلبي زوجها رغبتها أو يخيرها أن تجلس مع أولادها، ولكنها اختارت الانفصال وطلب منها التنازل عن كل شيء وتركت المنزل لتلاقي مصيرها في الشارع.

وقالت الكاتبة أماني التونسي مؤلفة هذه الحكاية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن القصة حقيقية، فبعد عرض هذه الحلقات أرسل لها الكثير من السيدات يقولون انهم تعرضوا لمواقف مشابهه بل وأنهم تم تطليقهم ولم يحصلوا على مؤخر بعدما كبر أبنائهم.

وتابعت: "في أسر من مختلف المستويات الاجتماعية بيحصل فيها كدة يعني في سيدة حكتلي إن أبنائها سافروا برة مصر ليتعلموا بالخارج وبعدها جوزها طلقها ورماها في الشارع بدون أى شيء".

وأشارت إلى أن الفكرة جاءتها عندما حضرت مؤتمر نساء بلا مأوى وسمعت حكايات السيدات التي ظلمهم القانون ولم يمنحهم الحق بعدما كبر سنهم أن يحصلوا على أي حقوق، مضيفة: "الست بعد ما بتطلق مثلًا بعد سن الأربعين وتكون مبتشتغلش مبتعرفش حتى تلاقي فرص عمل".

وأشارت إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث عندما يقرر الزوج أن يطلق زوجته وليس الأمر يتعلق بالخيانة فقط ولكن أسباب كثيرة، لذا حاولت التونسي أن توجه السيدات لأهمية الشغل والاستقلال المادي، وتأمل في أن يساهم المسلسل في إعادة النظر إلى القوانين الظالمة للمرأة وأن تمنحها حقها.

وتعرض حكاية على الهامش على شاشة “DMC” في الثامنة مساءً على أن تعاد في الساعة الواحدة صباحًا فيما تعرض على شاشة قناة “DMC drama” في الساعة الحادية عشر مساءً.

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.