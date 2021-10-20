الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جلسة تشاورية بين مهندسي «مياه أسيوط» لنقل الخبرات

جلسة تشاورية بين
جلسة تشاورية بين مهندسي مياه أسيوط

عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جلسة تشاورية مع مهندسي الشركة للتشاور وتبادل الخبرات في بعض الأمور التي تتعلق بمجريات العمل، مؤكدا أهمية تبادل ونقل الخبرات العملية في هذا المجال.

وأكد "درة" أهمية تحري الدقة حول الشروط التعاقدية والفنية في كيفية إجراء التعاقدات وتنفيذ المستخلصات، والتنويه بأن لجان الإشراف علي مواقع العمل تختلف عن لجان الاستلام لتحري ملاحظات العمل الفنية والتشغيلية وتلافيها قبل الاستلام مع مراعاة أهمية الالتزام بالجدول الزمني منذ بدء المشروع ووضع خطط تنفيذية منسجمة مع الوقت الفعلي المستغرق ونهو الأعمال.

وأوصى "درة" بضرورة استقطاب كفاءات بشرية في المجال التنموي للارتقاء بالقدرات المهنية والوظيفية ونقل الخبرات العملية بين العاملين الجدد وذوي الخبرة في العمل فضلا عن عقد ندوات وورش عمل ميدانية بمركز التدريب الإقليمي و أخرى بمواقع العمل لتفعيل مختلف السبل النظرية والعملية لنقل الخبرات التي ستعود بالنفع على الكفاءة المهنية ومهارات العمل مما يمكن من إنجاز مهمات المؤسسة في أسرع وقت وأقل جهدا الأمر الذي يسمح بالارتقاء بمؤشرات الأداء بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

جلسة تشاورية مياه اسيوط رئيس الشركة الوادي الجديد الخبرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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