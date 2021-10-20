الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لطرح البيض بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

احمد كمال
احمد كمال

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أن اجتماعا يعقد اليوم بين رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مع الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، لمناقشة طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل.

وقال كمال لـ"الدستور" إن الاجتماع يهدف لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق، مضيفا "منتجي الدواجن لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض فى فروع المجمعات الاستهلاكية"، موضحا أن الاتفاق سينتهى فى الغد بملامحه الأخيرة قائلًا: "سيكون الاتفاق النهائى غدا فى ملامح طرح البيض في المنافذ".

وعقد اتفاق بين القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على توريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن من ارتفاع وغلاء الأسعار وطرح كرتونة البيض في المنافذ التموينية بسعر يبدأ من 47 جنيها للكرتونة، والاتفاق النهائي سيكون معلن بعد مناقشة أمور التغليف والنقل.

وأعلن المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.

وأضاف في تصريحات  صحفية  أنه سيتم إتاحة سلعة “البيض” للمواطنين بسعر 48 جنيها لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ 55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الوسطاء أو السماسرة هم السبب الرئيسي لتذبذب حركة أسعار البيض والدواجن، موضحًا أنه تواصل مع وزير الزراعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار وبحث الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة.

يُذكر أن وزارة الزراعة اتفقت مع البورصة المصرية على بدء تداول سلعتي “البيض” و”الدواجن” في البورصة السلعية لضمان التسعير العادل، بشكل يعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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