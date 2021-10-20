جامعة الإسكندرية توجه بضرورة تلقي اللقاح فى موعد أقصاه 14 نوفمبر

وجه الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات بضرورة حث الطلاب على سرعة تلقي اللقاح فى موعد أقصاه 14 نوفمبر 2021، لتجنب حظر الدخول لمبانِ الجامعة، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بحظر الدخول للمنشآت الحكومية لغير متلقي اللقاح، فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021.

وأكد على ضرورة التوعية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب.

كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها جامعة الإسكندرية، في التسهيل على الطلاب فى دفع المصروفات، من خلال الدفع عن طريق اي مكان ومن أى كارت، وقدم الشكر لكافة الكليات التي نظمت حفلات التخرج بهذا الشكل الحضاري الذي يليق بجامعة الإسكندرية، وأعادت لنا الروح بعد غياب استمر لمدة عامين.

كما وجه بضرورة التوسع في الأنشطة الطلابية بين كليات الجامعة، لبث الروح المشاركة بين طلاب جامعة الإسكندرية، كما هنأ كلية الطب بصدور القرار الوزاري الخاص بإنشاء الدرجة المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية الطب جامعة مانشيستر.