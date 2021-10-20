الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بالصومال

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات  العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في مقديشو بدولة الصومال، قام قسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور شريف علوان، بإتمام مناقشة رسائل الماچستير المقدمة من ٩ طلاب وذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وقد قام بالإشراف على هذه الرسائل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرمد بكلية الطب.

يذكر أن هذه هي أول درجة دراسات عليا فى الطب يتم إنشاؤها في دولة الصومال، حيث قامت جامعة عين شمس بالإشراف على تدريس المقررات، وتدريب الطلاب بمستشفيات جامعة عين شمس، وإنشاء الهيكل التنظيمي للتقييم والامتحان، وإلقاء المحاضرات عن بعد من خلال مستشفى عين شمس الإلكتروني.
وكان قسم الرمد بكلية الطب جامعة جامعة عين شمس قد استقبل عددا من طلاب الدراسات العليا،  حيث تم تدريبهم وفق أحدث التقنيات الطبية في مجال طب العيون.

وسوف يقوم وفد مكون من الأستاذ دكتور شريف علوان والأستاذ دكتور أيمن جعفر والأستاذ دكتورتامر عمارة بالسفر إلى مقديشو خلال شهر نوڤمبر المقبل لزيارة جامعة الجزيرة، والإشراف على تقييم الطلاب وأعمال الامتحان وإعلان النتيجة.كما سيتم وضع مخطط قيد الدفعة الثانية لدرجة ماچستير طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى بحث مد آفاق  التعاون للتخصصات طبية أخرى.

ويعد هذا التعاون تتويجاً للعلاقات المصرية الإفريقية والتعاون المشترك بين الدولتين باعتبار مصر قلب القارة الأفريقية.

تقنية الڤيديو كونفرانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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