وزير الداخلية: العنصر النسائي حصل على تدريبات الجاهزية التامة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن العنصر النسائي حصل على تدريبات الجاهزية التامة، وتسعى الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطي والمشاركة في المهام القتالية، وأتاحت لهن الدورات التدريبية المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته حفل تخرج دفعة 2021 من كلية الشرطة: "تجسيدا لثوابت العمل تم فتح القبول لخريجات الحقوق وكلية التربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة لمدة عامين، وتدريس العلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية تمكينهن من الحصول على درجة الماجستير في الحقوق أسوة بالطلاب من خريجي كليات الحقوق.

وتابع وزير الداخلية: "فرض المسارات الأمنية على الثوابت الإستراتيجية تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشرى لها فوق المؤهلات الذاتية.. ومن هذا المنطلق تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلاب كلية الشرطة، من خلال تطبيقات إلكترونية وقاعدة بيانات محدثة دوريا تتضمن نتائج تقييم موضوعية على كافة المستويات لارتقاء الأداء الأمني.

وقال وزير الداخلية: "يسعدني أن أسمى الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في مقدمتها القوات المسلحة الباسلة، التي نحتفل خلال هذه الفترة بذكرى النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة كل التحية لرجالها الأبطال، راجين الله عز وجل لتحقيق التوفيق والتكامل لمزيد من التكاتف والتكامل حتى تصل مسيرة العمل الوطني إلى أهدافها".

وأكمل اللواء محمود توفيق: “أتقدم بالتحية والاعتزاز لشهداء مصر الأبرار ومصابي الواجب من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا التضحيات من أجل وطنهم ومن أجل أن يحيا الشعب آمنًا مطمئنا.. وأتقدم بالتهنئة لأولياء الأمور شركاء هذا النجاح”.

وقالت نوران حسام الدين محمود، من أوائل دفعة 2021 في كلية الشرطة، إن العنصر النسائي داخل الأكاديمية تلقى تدريبات على أعلى مستوى بشكل مميز وفي كافة المجالات، لافتة إلى أنه لأول مرة العنصر النسائي يشاركن في عروض الأبراج ونزول الحبال وجميع التدريبات الشاقة التي تؤهلهن فيما بعد للقيام بالمهام الصعبة التي تتطلب وجود عنصر نسائي.

وتابعت: "أكاديمية الشرطة وفرت للطلاب دبلوم إدارة الكوارث والأزمات، موضحة أن حفل اليوم يشهد مشاركة العنصر النسائي في عروض الدفاع عن النفس والنزول على الحبال وغيرها.

وأكدت الخريجة الجديدة من أكاديمية الشرطة: "حلمي منذ الصغر أن أكون في أكاديمية الشرطة ولكن اليوم مميز لأنه يتم تكريمي من قبل الرئيس السيسي."