الفلبين تتسلم ألفى جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

تسلمت الفلبين، اليوم الأربعاء، ألفي جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كتبرع من بروناي.

وذكرت شبكة "إيه.بي.إس- سي.بي.إن" الفلبينية الناطقة بالإنجليزية أن الشحنة وصلت إلى مطار نينوي أكينو الدولي ظهر اليوم على متن طائرة تابعة لشركة خطوط رويال بروناي الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلبينية تمكنت، حتى الآن، من تطعيم ما يقرب من 7ر24 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس من إجمالي 77 مليون شخص تهدف الحكومة إلى تحصينهم، في حين تلقى نحو 6ر28 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاحات كورونا.

وفي سياق متصل، تعمل فرقة العمل المعنية بمكافحة وباء كورونا في الفلبين على توسيع نظام مستوى التأهب في مواجهة كورونا خارج مترو مانيلا، مما يضع 19 منطقة خارج منطقة العاصمة تحت مستويات تأهب متفاوتة في الفترة من 20 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.

وأعلن القصر الرئاسي- وفق ما أوردته صحيفة فلبين ستار المحلية، أمس الثلاثاء، إضافة منطقتي نيجروس أورينتال ودافاو أوكسيدنتال تحت مستوى التأهب الرابع الأكثر صرامة في النظام ذي المستويات الأربعة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة هاري روك بأن توسيع نظام مستويات التأهب لا يزال قيد الدراسة لتحديد مدى فاعلية هذه السياسة الجديدة في الحد من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف: نحن بصدد توسيع نطاق تطبيقنا التجريبي لنظام مستوى التأهب، بينما لا تزال نتائج التجربة الأولية قيد الدراسة، مشيرًا إلى إذا أظهرت الدراسات أن نظام مستوى التأهب أكثر فاعلية، فسنقوم بتنفيذه على أساس وطني.

بينما لم يتم إصدار نتائج التنفيذ التجريبي لنظام مستوى التأهب بعد، اقترح روكي أنه ربما كان ناجحًا في وقف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في مترو مانيلا، حيث تم فرضه لأول مرة.