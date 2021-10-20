الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«كونوا قدوة للمواطنين».. رسائل الرئيس السيسي في حفل أكاديمية الشرطة

السيسي
السيسي

شهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالأكاديمية:

-قدم الرئيس السيسي التهنئة للضباط الخريجين الجدد، موجها لهم ولأسرهم الشكر فهم يتولون مهمة عظيمة وهى حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

-قال السيسي موجها حديثه للخريجين أن التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير ولكنها صورة رائعة جدا أن يكونوا ممثلين لوزارة الداخلية، فى كل القطاعات التى تتعامل مع المواطنين.

-أضاف السيسي انه من المهم أن نتذكر التضحيات والتحديات التي تمت في الـ7 سنوات الماضية.

-تابع الرئيس:"المصرييين كلهم قدموا، وما زلنا نقدم من الجيش والشرطة شهداء ومصابين، مشددا على تذكر ذلك حتى لا يتكرر".

-شدد في حديثه على الخريجين بأنهم قدوة للمواطنين، فهم المسؤولون عن حمايته وأمنه.

-وجه الرئيس كل التحية والتقدير ليس باسمه فقط ولكن باسم كل المصريين لأسر المصابين من كافة رجال الشرطة والجيش والقضاء وأطراف المجتمع المختلفة.

-وتحدث عن التطوير في قطاع الشرطة، مشيرا إلى ثانى دفعة من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات كلية الحقوق والكليات المتخصصة لتطوير العملية التعليمية بحيث يكونوا من الحاصلين على الماجستير لتمكين قدرات أبنائها من الخريجين والعاملين في القطاع الشرطة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2021، مراسم تسليم وتسلم القيادة، ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي نوط الامتياز من الدرجة الثانية للطلبة الأوائل خريجي كلية الشرطة دفعة 2121 خلال احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من الطلبة.

السيسي ضباط اكاديمية الدكتور مصطفى مدبولي كلية الحقوق والشرطة رسائل الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«مسجلة خطر وشيكولاتة».. مدرسة بالجيزة تحبط محاولة اختطاف أطفال من على بابها

الرئيس السيسى يوجه بعزف «سلام الشهيد» خلال حفل تخريج طلبة كلية الشرطة

«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

الرئيس السيسي يمنح الطلبة الأوائل بكلية الشرطة نوط الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال