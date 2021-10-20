«كونوا قدوة للمواطنين».. رسائل الرئيس السيسي في حفل أكاديمية الشرطة

شهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالأكاديمية:

-قدم الرئيس السيسي التهنئة للضباط الخريجين الجدد، موجها لهم ولأسرهم الشكر فهم يتولون مهمة عظيمة وهى حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

-قال السيسي موجها حديثه للخريجين أن التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير ولكنها صورة رائعة جدا أن يكونوا ممثلين لوزارة الداخلية، فى كل القطاعات التى تتعامل مع المواطنين.

-أضاف السيسي انه من المهم أن نتذكر التضحيات والتحديات التي تمت في الـ7 سنوات الماضية.

-تابع الرئيس:"المصرييين كلهم قدموا، وما زلنا نقدم من الجيش والشرطة شهداء ومصابين، مشددا على تذكر ذلك حتى لا يتكرر".

-شدد في حديثه على الخريجين بأنهم قدوة للمواطنين، فهم المسؤولون عن حمايته وأمنه.

-وجه الرئيس كل التحية والتقدير ليس باسمه فقط ولكن باسم كل المصريين لأسر المصابين من كافة رجال الشرطة والجيش والقضاء وأطراف المجتمع المختلفة.

-وتحدث عن التطوير في قطاع الشرطة، مشيرا إلى ثانى دفعة من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات كلية الحقوق والكليات المتخصصة لتطوير العملية التعليمية بحيث يكونوا من الحاصلين على الماجستير لتمكين قدرات أبنائها من الخريجين والعاملين في القطاع الشرطة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2021، مراسم تسليم وتسلم القيادة، ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي نوط الامتياز من الدرجة الثانية للطلبة الأوائل خريجي كلية الشرطة دفعة 2121 خلال احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من الطلبة.