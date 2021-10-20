الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات

النفط
النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، بعد أنباء عن استمرار زيادة المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.
وتراجع سعر العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى أقل من 83 دولار للبرميل بعد ارتفاعه خلال أيام التداول الأربعة الماضية بأكثر من 3%.
كان معهد البترول الأمريكي قد رصد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29ر3 مليون برميل، بحسب مصادر مطلعة، وهو ما يعني استمرار ارتفاع المخزون للأسبوع الرابع على التوالي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المقرر صدور تقرير المعهد رسميا اليوم.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك صباح اليوم بنسبة 4ر0% إلى 61ر82 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 6ر0%. ف

وفي الوقت نفسه تراجع سعر عقود تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 6ر0% إلى 97ر81 دولار للبرميل حتى الساعة الثانية عشر وخمس دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة. 

كما تراجع خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 5ر0% إلى 63ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

 

 

سنغافورة النفط اسعار النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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