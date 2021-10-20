«فرتيجلوب» تعلن اكتمال الاكتتاب العام الأولي بعد طلبات بلغت 22 ضعف المستهدف

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، المنتجة للأسمدة والتابعة لكل من "أدنوك" و"أو سي آي"، اليوم الأربعاء عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.

وأوضح بيان للشركة، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 55ر2 درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، أي في منتصف النطاق السعري الذي سبق إعلانه، بهدف تشجيع ودعم تداول أسهم الشركة في السوق عند الإدراج.

كما تم تأكيد حجم الطرح بواقع مليار و145 مليون سهم عادي تمثل 8ر13% من إجمالي أسهم ملكية شركة فرتيجلوب.

وبهذا يجمع الطرح عائدات إجمالية تفوق 9ر2 مليار درهم عند التسوية النهائية للأسهم، مع قيمة سوقية للشركة تقدر بحوالي 2ر21 مليار درهم.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا خاصة من شريحة المستثمرين في الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام أكثر من 64 مليار درهم، أي 22 ضعفا لاجمالي القيمة المستهدفة، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 32 مرة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة بدون احتساب المستثمرين الرئيسيين الثلاثة الذين تم الإعلان عنهم سابقا وهم: صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة جي آي سي وانكلوسف كابيتال بارتنرز.

ومن المتوقع بدء إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر.

ووفقا لـ (وام)، تعتبر فرتيجلوب أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الإنتاج.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

وتمتلك فرتيجلوب منشآت إنتاج في دولة الإمارات ومصر والجزائر.