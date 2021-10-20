الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يسجل 9 وفيات و81 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في السودان
كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 9 وفيات و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن 6 من وفيات كورونا كانت في العاصمة الخرطوم، و3 بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار الوزارة، في بيان، إلى وجود 81 حالة كورونا مؤكدة، 53 منها في الخرطوم، و8 بالولاية الشمالية، و12 بولاية نهر النيل، و2 بالنيل الأبيض، و2 بولاية كسلا، 3 بولاية الجزيرة، حالة بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وكشف بيان وزارة الصحة السودانية عن وجود 875 حالة نشطة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد.

وأخذ السودان كغيره من بلدان العالم نصيبًا وافًرا من الجائحة واجتاحته 3 موجات حادة نجم عنها آلاف الوفيات والمصابين.

وتنتظم البلاد عمليات تطعيم بلقاحات كورونا التي وصلت من دول صديقة ومانحة، لكن عملية التجاوب وأخذ الجرعات من المواطنين لا تزال ضعيفة، وفق مسئولين.

السودان كورونا المستجد الخرطوم غربي السودان وزارة الصحة السودانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«مسجلة خطر وشيكولاتة».. مدرسة بالجيزة تحبط محاولة اختطاف أطفال من على بابها

الرئيس السيسى يوجه بعزف «سلام الشهيد» خلال حفل تخريج طلبة كلية الشرطة

«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

الرئيس السيسي يمنح الطلبة الأوائل بكلية الشرطة نوط الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال