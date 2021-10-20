السودان يسجل 9 وفيات و81 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 9 وفيات و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن 6 من وفيات كورونا كانت في العاصمة الخرطوم، و3 بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار الوزارة، في بيان، إلى وجود 81 حالة كورونا مؤكدة، 53 منها في الخرطوم، و8 بالولاية الشمالية، و12 بولاية نهر النيل، و2 بالنيل الأبيض، و2 بولاية كسلا، 3 بولاية الجزيرة، حالة بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وكشف بيان وزارة الصحة السودانية عن وجود 875 حالة نشطة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد.

وأخذ السودان كغيره من بلدان العالم نصيبًا وافًرا من الجائحة واجتاحته 3 موجات حادة نجم عنها آلاف الوفيات والمصابين.

وتنتظم البلاد عمليات تطعيم بلقاحات كورونا التي وصلت من دول صديقة ومانحة، لكن عملية التجاوب وأخذ الجرعات من المواطنين لا تزال ضعيفة، وفق مسئولين.