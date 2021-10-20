الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«آثار ولغات مطروح» تنظم ندوة احتفالا بالمولد النبوى الشريف

ندوة احتفالا بالمولد
ندوة احتفالا بالمولد النبوى الشريف

نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حاضر فيها الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح، بحضور الدكتور محمد جابر القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، السادة الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

تناولت الندوة الجانب العلمي للدعوة المحمدية، وهو ما يمتاز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، حيث يمثل العلم جانبًا هامًا من جوانب تكريم الله للإنسان الذي جاء به الوحي الإلهي والرسالة المحمدية.

كما تناولت الندوة التأكيد على أن المنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يمثل منهجًا متكاملًا للبشرية جمعاء، يحفظ على الناس دينهم وأموالهم ودماءهم، يحترم عقولهم ويحرم أعراضهم، يضمن لهم كرامتهم، ويجعل من الاختلاف سنة كونية تشجع على التعارف، ولا تكون سببًا للاقتتال والتعارك.

وأشاد الشيخ حسن عبد البصير بالتعاون الوثيق بين الجامعة ومديرية الأوقاف، من خلال البروتوكول المبرم بينهما، والذي يتيح للأئمة الحصول على دورات تدريبية في علم النفس واللغة والإعلام، بالإضافة لاستكمال الدراسات العليا للأئمة بالجامعة، مؤكدًا على مشاركة الأوقاف في كافة المناسبات الدينية والوطنية جنبًا إلى جنب مع الجامعة، حيث يمثلان رافدًا علميًا وثقافيًا لمحافظة مطروح، مضيفًا أن لجامعة تقود حالة الوعي والتنوير داخل المجتمع المطروحي.

 

المولد النبوي الشريف دورات تدريبية محافظة مطروح جامعة مطروح مديرية الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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