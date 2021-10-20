الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مسجلة خطر وشيكولاتة».. مدرسة بالجيزة تحبط محاولة اختطاف أطفال من على بابها

خطف
خطف

«التعليم رسالة والمدرسة بيت»، تلك الرسالة التي تجسدت في طاقم عمل مدرسة «أم الأبطال» بالعمرانية في الجيزة، بعد أن تمكنت من ضبط سيدة حاولت استقطاب الأطفال خارجها لاختطافهم، باستخدام «صنارة صيد» القصّر الأساسية، «قطع الشيكولاتة». 

التفاصيل كشفها بيان لمجلس أمناء مدرسة «أم الأبطال» يشكر من خلاله المدرسة على إنقاذ أبنائهم من  الخطف، قائلا: «نشكر المدرسة وإدارتها على يقظتهم في الاشتباه بإحدى السيدات والتحفظ عليها وتفتيشها وتبين وجود 2 باكت شيكولاتة لاستقطاب الطفل لكي تخطفه بعد ذلك».

وأضاف البيان: «تم استدعاء سيارة نجدة عن طريق التواصل مع رئيس مباحث الطالبية وتبين أنها تمثل تشكيلا عصابيا لسرقة الأطفال ومسجلة خطر».

وواخختم مجلس أمناء مدرسة أم الأبطال: "يهيب المجلس بحضراتكم أخذ الحيطة والحذر والتنبيه على الأطفال بعدم مغادرة المدرسة نهائيا مع أي شخص غريب مهما كان».

 

 

 

المباحث تحف حصر طالب تشكيل مجلس الأمن تشكيل عصابي مدرسة بدء محمد العليا قبل منع شوكولاته

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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