مصرع شخصين بحادث تصادم على طريق المحلة - سمنود

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق المحلة - سمنود، في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة - سمنود.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شخصين في حادث التصادم، تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.