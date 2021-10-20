الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين بحادث تصادم على طريق المحلة - سمنود

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق المحلة

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق المحلة - سمنود، في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة - سمنود.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شخصين في حادث التصادم، تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

مصرع شخصان مصرعهما حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق المحلة سمنود محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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