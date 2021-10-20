الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدريبات القتالية لطلبة كلية الشرطة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2021، ويستعرض الطلبة التدريبات الشاقة التي تثبت الذات وتؤكد على تحدي الصعاب بقلب لا يهاب، وتذاع أغنية وطنية خلال الحفل تجسد بطولة شهداء الشرطة تحت اسم "الدم الغالي"، للتأكيد على عزم الدفعة الجديدة على مواصلة تضحيات وبطولات شهداء الشرطة في خدمة أمن الوطن. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية المصرية، وهى أيضًا تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية  إقليميًا ودوليًا، وهي تعد أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.

 

عبدالفتاح السيسي الرئيس الدم الغالي طلبة أكاديمية الشرطة 2021 شهداء الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

رئيس أكاديمية الشرطة: عقدنا 15 ورشة تدريبية حول مخططات إسقاط الدول

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 20-10-2021

ماجدة الرومي «الأعلى».. القائمة الكاملة لأسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال