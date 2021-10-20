«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدريبات القتالية لطلبة كلية الشرطة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2021، ويستعرض الطلبة التدريبات الشاقة التي تثبت الذات وتؤكد على تحدي الصعاب بقلب لا يهاب، وتذاع أغنية وطنية خلال الحفل تجسد بطولة شهداء الشرطة تحت اسم "الدم الغالي"، للتأكيد على عزم الدفعة الجديدة على مواصلة تضحيات وبطولات شهداء الشرطة في خدمة أمن الوطن.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية المصرية، وهى أيضًا تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية إقليميًا ودوليًا، وهي تعد أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.