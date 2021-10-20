ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية للعراق إلى 84.2 مليون دولار

قال نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي، إن إجمالي صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من (يناير- أغسطس) من العام الجاري إلى العراق بنحو 1%، لتسجل ما قيمته 84.2 مليون دولار مقابل 83.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى العراق".

وأضاف أن صادرات القطاع إلى العراق ارتفعت خلال العام الماضي لتسجل ما قيمته 125 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار خلال 2019 بنسبة 29%، وتعد العراق ثامن أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية مستحوذة على 3.6% من إجمالي الصادرات البالغة 3.5 مليار دولار في العام الماضي.

وحول أهم السلع الغذائية المصرية إلى العراق خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، أشار "الضوي" إلى أن نحو 10 سلع تستحوذ على 95% من إجمالي صادرات القطاع تصدرها "المخاليط العطرية"، والتي تستحوذ على 20% من صادرات القطاع بنحو 25 مليون دولار، تلاها صادرات "التبغ وأبدال التبغ المصنعة" مستحوذة على 15%، بما قيمته 19 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "الشحوم والدهون" بنحو 14% بما قيمته 17 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات "محضرات أساسها الحبوب" إلى العراق بلغت خلال 8 أشهر ما قيمته 14 مليون دولار مستحوذة على 10% من إجمالي الصادرات، فيما احتلت صادرات "الأجبان" المرتبة الخامسة مستحوذة على 10% من إجمالي الصادرات بما قيمته 12 مليون دولار، تلاها "المحضرات الغذائية المتنوعة" بنحو 9% بما قيمته 11 مليون دولار، تلاها في المرتبة السابعة صادرات "الشيكولاتة" مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات بما قيمته 7 ملايين دولار، تلاها صادرات "محضرات الخضر" بنحو 4% بما قيمته 5 ملايين دولار، ثم صادرات "الزيتون المخلل والمصنع" بنحو 4% بما قيمته 5 ملايين دولار، المرتبة العاشرة صادرات "الألبان ومنتجاتها" بنحو 3% بما قيمته 3 ملايين دولار.



يشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى العراق شهدت ارتفاعًا بنحو 62.3% خلال 4 سنين، لتسجل 125 مليون دولار في 2020 مقارنة بنحو 77 مليون دولار في 2016.