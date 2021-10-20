الدولار يستقر مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية

سجلت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.



وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، ارتفعت العملة الأوروبية (اليورو) 3 قروش في الشراء، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت 18.18 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.



كما ارتفعت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، لتسجل 18.20 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.



وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.23 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.



كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني من (5- 10) قروش شراء وبيعا، ففي بنكي مصر والأهلي، سجل 21.56 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع أيضا سعر الإسترليني شراء وبيعا، ليسجل 21.59 جنية للشراء، و21.77 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.62 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

