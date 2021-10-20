الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الغاز الطبيعى الأمريكى

جريدة الدستور

 تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي في ظل توقعات باستعادة محطات توليد الكهرباء المائية في ولاية كاليفورنيا مستويات إنتاجها الطبيعية مع تراجع حدة موجة الجفاف، في حين أن الطقس الشتوي المعتدل في الغرب الأوسط الأمريكي قلل المخاوف من نقص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.
وتراجع سعر الغاز في بورصة نايمكس للسلع بنسبة 1.5% إلى 5.010 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم نوفمبر المقبل.
كانت الأسعار قد أنهت تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 2% إلى 5.088 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن أسعار العقود الآجلة للغاز ما زالت عند أعلى مستوياتها منذ 2010 رغم تراجعها خلال الشهر الحالي.
وبحسب تقديرات خبراء الأرصاد فإنه من المتوقع أن يكون الطقس أدفأ من المعتاد على أغلب الولايات الأمريكية باستثناء الساحل الغربي خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالي.
في الوقت نفسه من المحتمل أن تخفف الأمطار الغزيرة والثلوج اعتبارا من الأسبوع المقبل، حدة آثار موسم الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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