الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل فيلم «Halloween Kills» في مصر قبل الهالوين بأيام

فيلم Halloween Kills
فيلم Halloween Kills

تبدأ السينمات المصرية بداية من حفل العاشرة من صباح اليوم عرض فيلم “Halloween Kills” وهو الفيلم العالمي المنتظر والذي  يطلق قبل أيام من عيد الهالوين أو عيد الهلع حيث  يقدم الفيلم الجديد في إطار من الإثارة والرعب والتشويق، ونرصد خلال التقرير التالي تفاصيل فيلم “Halloween Kills”.

تفاصيل فيلم “Halloween Kills”

الفيلم الجديد “Halloween Kills” تدور أحداثه بعد نجاة “لوري” من الموت على يد القاتل مايكل مايرز، فتقرر لوري الانضمام لمجموعة من الناجين في محاولة لتشكيل فريق لمطاردة مايكل ومحاولة التخلص منه على أمل إيقاف سلسالًا لا ينتهي من الدم وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

أبطال  فيلم “Halloween Kills”

يشارك في بطولة  فيلم “Halloween Kills” كلًا من  أنطوني مايكل هال وجيمي لي كورتيس وجودي جرير وروبرت لونجستريت ونيك كاسل وأندي ماتيشاك والفيلم الجديد من تأليف  جون كاربنتر وإخراج ديفيد جوردون جرين.

ويتواجد الفيلم الجديد فيما يقرب من 35 قاعة ودار عرض في مصر نظرًا لانتظار الجمهور للفيلم الجديد والفيلم هو الجزء الثاني في الثلاثية المخطط لها، حيث عرض الجزء الأول في 2018، وكان من المفترض صدور الجزء الثاني العام الماضي ولكن تأجل بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد مما دعا الشركة المنتجة لتأجيل العروض، عانى العمل منذ تفشي فيروس كورونا كغيره من التأجيلات المتكررة ويعرض الفيلم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول حول العالم وينتشر خلال أيام.  

يذكر أن جمعية الفيلم الأمريكي قد منحت قبل 10 أشهر فيلم الرعب المرتقب "Halloween Kills " تصنيف رقابي R أي مناسب لمن تجاوزوا السبعة عشر عامًا، حيث أشارت الجمعية في تقريرها عن كثرة العنف والمشاهد المفزعة الدموية خلال أحداث العمل، ووصفه البعض بالأكثر دموية في السلسلة بأكملها.

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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