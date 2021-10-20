الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع مسئول أردنى تسهيل تبادل السلع الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محمد عيسى الحياري، أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد  الدولي لحماية الطبيعة، على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي.

وأشاد القصير بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية. 

واستعرض القصير النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا، وبحث مع “الحياري” سبل تسهيل تبادل السلع الزراعية وإزالة كافة العوائق الفنية التي قد تؤثر على نفاذها بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث أوجه التعاون في مجال الدواجن وإنتاج تقاوي الخضر والأغنام البرقي وصناعة اللقاحات البيطرية والمبيدات واللحوم المصنعة.

من جهته، أعرب الحياري عن سعادته بالزيارة للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها.

 وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال بين البلدين لسرعة حل أي مشاكل عالقة وعقد اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان.

وزير الزراعة يبحث امين عام وزارة الأردني تسهيل تبادل السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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