البحر الأحمر تحصد 4 جوائز في مسابقة «التميز الحكومي»

حصدت محافظة البحر الأحمر، 4 مراكز أولى بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى على مستوى الجمهورية، حيث حصد كل من حى جنوبمدينة الغردقة المركز الأول، بينما حل مكتب تموين مدينة القصير في المركز الثاني، في حين انتزع حي شمال مدينة الغردقة المركز الثالث.

وأكد محمد عبدالجواد سكرتير حي جنوب الغردقة، والفائز بجائزة التميز الحكومي على مستوي الجمهورية، أن السبب الرئيسي في الحصول علي الجائزة هو توجيد جهود العاملين بالحي والعمل بروع الفريق، إلى جانب توافر كافة الإمكانات وبذل المجهود لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى كفاءة.

وحصلت مدينة الغردقة على المركز الثاني على مستوى التميز للمدن، وتقدم اللواء عمروحنفى محافظ البحر الأحمر، التهنئة للجهات الحاصلة على المراكز الأولى، مثمنًا على دورهم فى الارتقاء والتطوير بجودة الخدمة المقدمة من خلالهم لمواطنى المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، فى بيان له، أن هذا الحدث يعكس مدى ارتفاع مؤشر الأداء الحكومى الفعال الذى تنتهجه المحافظة من اللحظة الأولى التى أطلقت فيها خطة تنمية مصر المستدامة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

يذكر أن ذلك تأتى المسابقة فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تقضى بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وإيمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة لإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومى تشيعجو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهارودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.