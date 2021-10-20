البابا تواضروس يستقبل الأنبا يوليوس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج، وذلك عقب عودته من زيارته الرعوية للكنائس القبطية الأرثوذكسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الأنبا يوليوس تقريرًا إلى البابا تواضروس عن هذه الزيارة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، اختتم زيارته الرعوية إلى الإسكندرية، عقب ترؤسه عددًا من الفعاليات خلال تلك الزيارة، إذ شهد قداسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تخريج طلبة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، دفعات "2019-2020-2021".

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي عن الدراسة بالكلية الفترة السابقة، وألقى القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ وأستاذ علم الوعظ كلمة نيابة عن خريجي الكلية بصفته أحد خريجي الكلية القدامى، تحدث فيها عن أهمية مداومة التعليم والمعرفة والخدمة المستمرة والتلمذة المتضعة، كما عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الإكليريكية.

وألقى الأنبا بافلي كلمة نيابة عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، أشار خلالها إلى أهمية المصالحة بين الأكاديمية والروحانية، أعقبها كلمة لوكيل الكلية القمص إبرآم بشوندي هنأ فيها الخريجين، مُرَحِبًا بقداسة البابا.

وجاءت الكلمة الختامية من قداسة البابا أعرب فيها عن سعادته بوجوده في هذا المحفل متمنيًا دوام النجاح والتفوق للخريجين في كل مجالات الحياة وأوصاهم بضرورة التمسك بالإيمان العامل بالمحبة، ثم وزع شهادات التخرج، بعد أن تلا الخريجون تعهد الإكليريكي.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.

ومن جهته استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

بدأ اللقاء بكلمة للقمص إبرآم بشوندي وكيل الكلية، أعرب خلالها عن تقديره للفتة الطيبة التي يحرص عليها قداسة البابا بعقد لقاء سنوي مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأدار البابا تواضروس حوارًا مع الحضور استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير العمل بالكلية الإكليريكية ونظام الدراسة.