البرلمان العربي يؤكد دعمه للشرعية اليمنية في حربها ضد ميليشيا الحوثي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان للشرعية اليمنية في حربها التي تخوضها ضد إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشددًا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، خلال جلسة المباحثات التي أجراها عادل العسومي مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، بالقاهرة .

وشدد "العسومي" على موقف البرلمان العربي الثابت في مؤازرة ودعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن اليمن هو أحد ركائز الأمن القومي العربي.

وحذر رئيس البرلمان العربي، من خطورة استمرار حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطالبا جميع الأطراف اليمنية بالالتفاف حول المبادرة السعودية التي أطلقتها لإنهاء الأزمة اليمنية في شهر مارس الماضي بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم البرلمان العربي المستمر لليمن، مثمنًا مواقف البرلمان بقيادة عادل العسومي لدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، محذرًا من مخاطر تقسيم اليمن على الأمة العربية.

