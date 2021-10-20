الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 140 حالة إشغال في «دسوق» بكفر الشيخ

رفع اشغالات
رفع اشغالات

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة شاملة بطريق مستشفى دسوق العام، لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، شملت إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع.

وقال السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بشارع المستشفى وأسفرت الحملة عن 10محضر إشغالات  100 إشغالات تم رفعها، وإزالة 20 يافطة إعلانات، و20 مضبوطات متنوعة والقيام بحملة نظافة للشارع عقب الانتهاء من رفع الإشغالات والإعلانات.

وأضاف رئيس دسوق، أنه يقوم بمتابعة سير العمل باستكمال اعمال التجميل ورفع البيارات بالمناطق الجاري رصفها، وذلك في إطار تنفيذ  خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متهجا إلى طريق فوه.

كما يتم متابعة سير العمل باستكمال اعمال رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة استكمالًا لأعمال الرصف، وكذا استكمال العمل على رفع البيارات الرئيسية للصرف وعمل صفايات المطر وضبط الميول بشارع الشركات بمناطق الشركات والجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر  تمهيدا لعمليه الرصف.

وكثفت المحافظة من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والعمل للحد من انتشار الفيروس بينهم والعمل على مواجهته.

دسوق نظافة إشغالات كفر الشيخ محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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