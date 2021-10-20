أهمها كن صريحًا.. 7 نصائح لمعالجة الاستياء في العلاقة الزوجية

الاستياء هو مشاعر من الغضب العارمة ضد شخص تشعر أنه قد ظلمك أو عرضك للأذى بسبب موقف ما ولا يمكنك إيقافه، وغالبًا ما يحدث بين الأزواج هذا الشعور عندما يتعرض أحد الأطراف للأذى أو الإهانة من قبل الآخر، ووفقا لموقع “MomJunction ”، نرصد في السطور التالية علامات الاستياء، وأسبابه لكي لا يحدث فجوة بين الطرفين ومداوة الأمر سريعًا.

- علامات الاستياء في العلاقات الزوجية

- أنت تدرك أن شريكك يكرر أخطائه، على الرغم من إخباره بذلك أو أنه يتجاهل كل ما تقوله.

- الشجار حول نفس الموضوع في كل مرة.

- تجد العيوب مع بعضها البعض، وقد تكون الحوادث صغيرة أو غير مقصودة ، لكنها تحدث باستمرار.

- يتراكم الاستياء عندما يتجنب الأزواج مواجهة بعضهم البعض، بشأن المشاكل الفعلية وتجنب التعامل مع المشكلة الثانوية.

- يمكن أن يجعلك الاستياء تجاه شريكك تشعر باليأس من الموقف، وقد تعتقد أنه لا يوجد حل ممكن وستظل دائمًا محاصرًا في هذا الموقف بغض النظر عما تفعله.

- نصائح للتعامل مع الاستياء

1- اعترف بمشاعرك:

قبول وجود مشكلة هو الخطوة الأولى نحو حلها، بدلاً من ترك مشكلتك تتفاقم في الخلفية، تحدث معهم قم بمعالجة الشعور السلبي المحدد الذي تمر به مثل الغضب، وعدم الرضا ، وعدم الثقة ، وخيبة الأمل.

2- كن صريحًا:

لا تكن وقحًا أو متعاليًا ولكن لا تترك شريكك بسهولة إذا كانت أفعاله قد أضرت بك بشدة، كن مهذبًا لكن صريحًا، قد تؤدي المواجهة إلى صراع مؤقت، لكنها أكثر صحة لكليكما على المدى الطويل.

3- اعتذر عند الضرورة:

يتراكم الاستياء أيضًا بسبب سوء الفهم وليس الأخطاء الفعلية، إذا تبين أنك استاءت من شريكك خطأ فلا تتردد في الاعتذار.

4- لا تدخل نزاعات الماضي في الحاضر:

هناك سبب يجعل الماضي في الماضي، و إن طرح النزاعات وسوء الفهم الذي حدث منذ فترة طويلة لن يحيدك عن المشكلة الحالية فحسب، بل سيجعل من الصعب أيضًا مناقشة أي شيء بعقلية عقلانية.

5- ضع توقعات وحدود واقعية:

غالبًا ما يظهر الاستياء عندما تكدس توقعات غير ضرورية على شركائك، وناقش توقعاتك مع بعضكما البعض وتوصل إلى حلول وسط معقولة.

6- تعلم أن تسامح:

من الطبيعي جدًا أن يرتكب البشر أخطاء، و لذلك سامح شريكك بدلاً من الاستياء، إذا كان الخطأ شيئًا حقيقيًا ولا يؤثر عليك كثيرًا ، فاتركه، هذا لا يعني أنه عندما يستمرون في ارتكاب الأخطاء، فإنك تتجاهلهم.

7- احترم التزاماتك:

حافظ على وعودك والتزاماتك التي قطعتها على شريك حياتك.