التحفظ على كمية من اللحوم الفاسدة داخل مخزن وجبات بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من اللحوم المستوردة داخل مخزن لتجهيز الوجبات الغذائية لاحدي المطاعم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي؛ لوجود بعض التغيرات في الخواص الطبيعية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات لاحدي المطاعم الشهيره بمنطقة قسم شرطة الرمل ثان، لاستخدام اللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص، مما يشكل خطرًا على المواطنين.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 147 كجم لحوم مستوردة مجمدة بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بها تغير في الخواص الطبيعية بداخلها سائل دموي انفصالي، وتم سحب عينات منها بمعرفة الصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.